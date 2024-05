Bu ərazilər də Azərbaycana təhvil verilir

Azərbaycan Ermənistandan Geqarkunik bölgəsində 12 müdafiə mövqeyini geri tələb edir.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Hraparak” qəzeti yazıb.

Ermməni nəşri mövzunu inkişaf etdirərək yazır. “Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin daha sonra hansı ərazini delimitasiya edəcəyi ilə bağlı müxtəlif proqnozlar var. Bəziləri deyirlər ki, bunlar Tavuş, bəziləri Sotk və Vardenis, digərləri isə Syunik adlanan anklavlardır.

Mayın 29-da Geqarkunik rayonunun Çəmbərək icmasının Vahan kəndindən yaxınlıqdakı əkin sahələrində tədqiqatçıların göründüyü bildirilir. Onlar deyib ki, Azərbaycan bu sahədə Ermənistandan 12 müdafiə mövqeyini geri tələb edir və onların təslim olacağına dair vəd artıq verilib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.