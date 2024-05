Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) fəxri üzvü, Nobel mükafatı laureatı, dünyaşöhrətli alim Əziz Səncər Azərbaycana səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əziz Səncər səfərinin ilk günündə ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını, Şəhidlər xiyabanını və Türk şəhidliyi abidəsini ziyarət edib.

