2024-cü ilin yanvar-aprel ayları ərzində 84,9 mindən çox pensiya, müavinət və təqaüd təyinatı elektron infrastruktur üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, onlardan 15,3 mindən çox pensiya, 69,6 mindən çox müavinət (o cümlədən 19,9 mindən çoxu MDSS hesabına ödənilən) və təqaüd təyinatıdır.

