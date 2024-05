80 deputat Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının keçirilməsi üçün mənə müraciət edib və sərəncam imzalamışam.

Metbuat.az bildirir ki, bunu bu gün yaz sessiyasının son iclasında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirib.

Spiker qeyd edib ki, iyun ayında iclaslar olacaq.

