Şəmkir rayonun Zəyəm qəsəbəsində qadını ildırım vuraraq öldürüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Şəmkir rayon sakini, D.Qurbanova ildırım vurması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

***

00:16

Şəmkirdə 61 yaşlı kişini ildırım vuraraq öldürüb.

Hadisə rayonun Yeni Həyat kəndində qeydə alınıb.

Kənddə 1963-cü il təvəllüdlü Musayev Züriyyət Əli oğlunu ildırım vurub.

O, hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.