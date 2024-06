Badımcan bu xəstəliklərin dərmanı imiş

Badımcanın tərkibində karotin, A vitamini, B qrupu vitaminlər, C vitamini, şəkərlə yanaşı, xeyli miqdarda kalium, fosfor, kalsium və dəmir duzları da var. Tərkibində olan vitaminlər bir çox xəstəliklərin qarşısını alır.



Mətbuat.az xarici mediaya istinadən badımcanın faydalarını təqdim edir:

- Tərkibindəki fenolik birləşmələr sayəsində sümük sağlamlığını gücləndirir

- Anemiyanın müalicəsində faydalıdır

- Ürək sağlamlığını gücləndirməyə kömək edir

- Müntəzəm yeyildikdə LDL (qan xolesterin) səviyyəsinin tarazlanmasına təsir göstərir

- Xərçəng riski olanlarda mümkün şiş böyüməsinin qarşısını alır

- Qaraciyəri müəyyən toksinlərdən qorumağa kömək edir.



- Badımcan iştahı azaldan və toxluq hissini artıran bir quruluşa malikdir. Beləliklə, arıqlamaq istəyənlər üçün son dərəcə faydalıdır.

