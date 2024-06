Xocalıda 32 il əvvəl atışmaya görə yarımçıq saxlanılan toy mərasiminin bu gün davamı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Məlum olub ki, 1992-ci il yanvarın 18-də toyu yarımçıq qalan Vasif Qafarovun təkrar toyu olub.

Qeyd edək ki, 32 il öncəki məclis Xocalıda sonuncu toy kimi tarixə düşüb.

