İki gənci öldürən "avtoş"a bu qədər cəza verildi - Hökm

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Masallı rayonunda iki gənci vurub öldürməkdə ittiham olunan sürücü Qorxmaz Hüseynovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hakim Cavid Səfərlinin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub.

Məhkəmənin hökmü ilə, C. Səfərli 4 il sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 7 il azadlıqdan məhrum edilib.

İttihama görə, hadisə ötən il dekabrın 9-u saat 21 radələrində baş verib . Masallı rayon sakini Qorxmaz Hüseynov idarə etdiyi “Toyota Corolla” markalı avtomobillə Lənkəran-Boradigah-Masallı yolunun Masallı rayonunun Qəzvinoba kəndi ərazisindən keçən hissəsində hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyadalar - 2006-cı il təvəllüdlü İsa Cavadov və 2003-cü il təvəllüdlü İslam Əliyevi vurub.

Hər iki piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.



Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Q. Hüseynov həmin ərazidə sürət həddi maksimum 60 km/saat göstərilsə də, avtomobili 120 km/saatla idarə edib. İdarəetməni itirən sürücü yolun kənarındakı hər iki piyadanı vurub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.