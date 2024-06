Tanınmış türk aktrisa Fatma Karanfil 72 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, o, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, bir çox türk filmlərində yer alan Fatma Karanfil “Aşk-ı Memnu” serialında canlandırdığı “Şayeste” obrazı ilə tanınıb.

