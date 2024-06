Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyənin Kayseri şəhərində baş vermiş təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, başsağlığında deyilir:

“Qardaş Türkiyənin Kayseri şəhərində baş vermiş təyyarə qəzası xəbəri bizə son dərəcə kədərləndirdi. Qəza zamanı həlak olmuş pilotların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin!”

