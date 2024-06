Azərbaycanın dövlət qurumlarına kibertəhdidlər 37 % azalıb

Bu ilin yanvar-may aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) dövlət qurumlarına 366 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edib.

Metbuat.az-ın XRİTDX-in məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, bir il əvvəlki göstəricidən 37 % azdır.

Kibertəhdidlərin 196-sı daxili araşdırma, 170-i isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

Hesabat dövründə “AzStateNet” şəbəkəsi üzrə 386,415 milyon zərərli keçid, son istifadəçilərdə quraşdırılan mərkəzi antivirus sistemi vasitəsilə 1 milyon 954 min 900, “Sandbox” mühafizə sistemi vasitəsilə isə 139 min 502 zərərverici tərkibli elektron sənəd blok edilib.

