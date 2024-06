Ağcabədidə qardaş doğma bacısını öldürdü

Ağcabədi rayonunda qardaş bacısını qətlə yetirib.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə iyunun 5-də saat 23 radələrində Ağcabədi rayonu Hindarx qəsəbəsində baş verib. Qəsəbədəki evlərin birində 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədova Səbinə Əli qızının küt alətlə qətlə yetirilmısi barədə polisə məlumat daxil olub.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qadının qardaşı 1991-ci il təvəllüdlü Kərimov Sadiq Əli oğu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

