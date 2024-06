Xətai rayonu, Babək prospekti, “Maşın bazarı”nın yaxınlığında yolda aidiyyəti qurum tərəfindən təmir işləri aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) bildirilib.

Qeyd olunub ki, bu səbəbdən də Məhəmməd Hadi küçəsi istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib.

