Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası üzrə növbəti iclası iyunun 14-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədənkənar sessiyası üzrə iyunun 7-də keçirilən iclasında məlumat verib.

O bildirib ki, toplantının gündəliyi barədə məlumat veriləcək.

