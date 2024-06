İkinci dəfə qəbul imtahanı verənlərin nəzərinə

“Qəbul imtahanlarının 2-ci cəhdi daha çətin ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri AzEdu.az-a açıqlamasında təhsil eksperti Kamran Əsədov qeyd edib.

Ekspertin sözlərinə görə, iyunun 2-də I və IV qruplar üçün keçirilən imtahanların ilkin təhlilləri göstərir ki, IV ixtisas qrupu üzrə kimya və biologiyadan təqdim edilmiş suallar kifayət qədər çətin idi:

“Düzdür, aparılan ilkin tədqiqatlar əsasında deyə bilərik ki, sualların faiz nisbəti əslində 30% asan suallar, eyni zamanda 40 % orta və 30 % çətin suallar olmalı idi. Amma burada balans məsələsində çətin sualların sayı ümumi test tapşırıqlarının 40%-ə qədər olduğu, asan sualların isə ümumi sualların cəmi 25% -ni təşkil etdiyini gördük. Xüsusən I ixitsas qrupunda riyaziyyatdan çətin suallar say çoxluğu təşkil edirdi. Orada müxtəlif tənliklərin həlli vaxt aparırdı”.

O, abituriyentlərə 2-ci şans imtahanında iştirak etməyi tövsiyə edib:

“Hesab edirəm ki, imtahan ciddi bir prosesdir və bütün abituriyentlərə tövsiyə edirəm ki, 2-ci şans imtahanında mütləq iştirak etsinlər və yaxşı hazırlaşsınlar. Əlbəttə, əvvəlki illərələ müqayisədə xüsusilə IV ixtisas qrupundakı sualları biz bir az çətin adlandıra bilərik. Bu da öz növbəsində qəbul imtahanlarının nəticələrinə təsir göstərə bilər.

Lakin nəzərə alsaq ki, 2-ci şans imtahanıda var və bu imtahandan gözləyirik ki, iyunun 2-də keçirilən imtahandan daha çətin olacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.