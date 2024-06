Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün polis nəfəri V.Baratov xidməti silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində xəsarət alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən V.Baratov bir müddət sonra vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vəfat edən polisin görüntüsü yayılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

Qeyd edək ki, V.Baratov antiterror tədbirlərinin iştirakçılarından olub.

