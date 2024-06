Bu il iyun ayının 1-nə Azərbaycanda bağlanmış əmək müqavilələrinin sayı 1 854 607 olub.

Bu barədə Metbuat.az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

Məlumata görə, bu, 2019-cu ilin əvvəli ilə müqayisədə 452 692 vahid çoxdur.

Qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində həmin göstərici 410 704 vahid artaraq 950 626 təşkil edib.

