Adana əyalətinin Feke rayonunda meşə ərazisində yanğın başlayıb.

Metbuat.az “TRTHaber”ə istinadən xəbər verir ki, yanğının söndürülməsi üçün havadan və qurudan müdaxilə edilir.

Bildirilib ki, hadisə yerinə təyyarə, helikopter və yanğınsöndürən maşınlar cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.