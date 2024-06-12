Tarixdə ən çox qol vuran futbolçu kimdir? - Siyahı açıqlandı

Futbol tarixində milli çempionatların yüksək liqalarında 400 və daha çox qol vuranların siyahısı açıqlanıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, cədvəldə 18 futbolçunun adı qeyd olunub.
Siyahıya hesabında 604 qol olan Pele başçılıq edir. 2-ci yerin sahibi isə 573 qolla niderlandlı hücumçu Abe Lenstradır. Kriştianu Ronaldu 3-cü, Lionel Messi 7-cidir.
Siyahını təqdim edirik:
1. Pele (Braziliya) - 604
2. Abe Lenstra (Niderland) - 573
3. Kriştianu Ronaldu (Portuqaliya) - 547
4. Romario (Braziliya) - 545
5. Ferens Puşkaş (Macarıstan, İspaniya) - 516
6. Yosef Biscan (Avstriya, Çexoslavakiya) - 515
7. Lionel Messi (Argentina ) - 509
8. Roberto Dinamite (Braziliya) - 476
9. Fernando Peyroteo (Portuqaliya) - 464
10. Uve Zeeler (Almaniya) - 447
11. Albert de Cleyn (Belçika) - 428
12. Qyula Jengeller (Macarıstan) - 415
13. İmre Şlosser (Macarıstan) - 413
14. İsidro Lanqara (İspaniya) - 411
15. Ziko (Braziliya) - 410
16. Cimmi Makqrori (Şotlandiya) - 407
17. Herd Müller (Almaniya) - 405
18. Luis Suares (Uruqvay) - 400.