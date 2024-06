II qrupda ən yüksək balı Şəbnəm topladı - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzi II və III ixtisas qrupları üzrə 26 may 2024-cü il tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının nəticəsini elan edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, II ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni Xırdalan şəhər 2 saylı orta məktəbin məzunu Novruzova Şəbnəm Ramin qızı göstərib.

O, 693.9 balın 300-nü birinci mərhələdə, qalanını ikinci mərhələdə toplayıb.

Bundan əvvəl Şəbnəm Naxçıvanda doğulduğunu, birinci sinfə Xırdalanda getdiyini deyib. O, oxumağa, öyrənməyə daim meyil göstərib, artıq gələcək peşəsini seçib və məqsədinə nail olmaq üçün ciddi hazırlaşıb.

Onun hədəfi Baki Ali Neft Məktəbində biznesin idarə olunması ixtisası üzrə təhsil almaqdır.

Novruzova Şəbnəmin fotosunu təqdim edirik:

