"Qarabağ" keçmiş futbolçusu Kadi ilə bağlı "Krasnodar"a rəsmi təklif göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kadinin agenti Helsio Alisk məlumat verib. Məlumata görə, futbolçu rus klubundan ayrılaraq "Qarabağ"a qayıtmaq istədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Kadi Borges 2021-2023-cü illərdə “Qarabağ”da çıxış edib. O, ötən mövsüm bütün turnirlərdə 33 oyun keçirib, 4 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.