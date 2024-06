Bu bürclər üçün çətin günlər gəlir - Pul itkisi olacaq

Astroloqların fikrincə, iyunun ikinci yarısı bəzi bürclərin pul itkisinə səbəb olacaq hadisələrlə yadda qala bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, həmin bürclər bunlardır:

Balıqlar ayın ikinci yarısında karyera ilə bağlı xoş olmayan xəbərlər eşidə bilərlər. Lakin narahat olmağa dəyməz, itirilən gəliri kompensasiya etmək üçün fürsətlər olacaq.

Şir bürcü altında doğulanlar üçün maddi cəhətdən çətin günlər olacaq. İş həyatında diqqətli olmaq lazım gələcək. Təhlükəli risklərdən qaçın.

Əqrəblər də maliyyə problemləri ilə üzləşəcəklər. İyunun sonları onlar üçün asan keçməyəcək. Ailə daxilində problemlər yaşana bilər.

