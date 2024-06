Argentinalı futbolçu Lionel Messi karyerasını bitirəcəyi klubun adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunçu karyerasını hazırda çıxış etdiyi ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunda başa vuracağını bildirib. Qeyd edək ki, Messi 2023-cü ildə bu komandaya keçib. O, meydana çıxdığı 29 matçda 25 qol vurub.

