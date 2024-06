Azərbaycanın tanımış aktyoru vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanda tanımış aktyor, Lənkəran Dövlət Dram Teatrının sevilən siması Əlibala Əsgərov vəfat edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadənxəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, aktyor uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 69 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Ə.Əsgərov N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında 1975-ci ildən işləyirdi. Bir sıra tamaşalarda rol alan aktyor "Durnalar qayıdanda" filmində sovet zabiti, "Qəzan mübarək Paşam" filmində general Əliağa Şıxlinski obrazlarını yaradıb.

