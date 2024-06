Şotlandiya - İsveçrə matçı heç-heçə yekunlaşdı - AVRO-2024

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin II turunun Şotlandiya - İsveçrə matçı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüşdə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

Hesabı şotlandlar açıb. 13-cü dəqiqədə Fabian Şer avtoqol müəllifi olub. İsveçrənin bərabərlik qoluna isə 26-cı dəqiqədə Cerdan Şakiri imza atıb.

Qeyd edək ki, A qrupunun digər oyununda Almaniya Macarıstana 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

1. Almaniya 2 2 0 0 7-1 6

2. İsveçrə 2 1 1 0 4-2 4

3. Şotlandiya 2 0 1 1 2-6 1

4. Macarıstan 2 0 0 2 1-5 0

