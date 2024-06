“Əl-Hilal” klubunda uğursuz mövsüm keçirən Neymar barədə maraqlı iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, “Qalatasaray”ın Nemyarla maraqlandığı irəli sürülüb. İddialara görə, “Qalatasaray” Neymarın zədəsi barədə “Əl-Hilal” klubundan məlumat alıb.

Qeyd edək ki, xarici KİV-lərdə Neymarın “Santos”a qayıda biləcəyi də irəli sürülmüşdü. Lakin futbolçu iddiaları təkzib edib. O iddiaların yalan olduğunu açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.