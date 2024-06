Azərbaycanda daha bir bank bağlanır - RƏSMİ

Azərbaycanın yeganə regional bankı olan "Naxçıvanbank" ASC adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ASC özü məlumat yayıb.





Belə ki, "Naxçıvanbank" ASC adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək “E-Kredit Bank Olmayan Kredit Təşkilatı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə çevrildiyini elan edib.



Xatırladaq ki, ötən ilin sonlarında Azərbaycan Mərkəzi Bankının təsdiqlədiyi məlumata görə, "Naxçıvan Bank" ASC-nin kredit portfeli "Kapital Bank" ASC-yə ötürülüb. Bununla belə, tənzimləyici qurum bəyan edib ki, portfelin satılması "Naxçıvan Bank"ın lisenziyasının ləğv ediləcəyi demək deyil.



Qeyd edək ki, “Naxçıvan Bank” 2008-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 43 999 990 manatdır.

