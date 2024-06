"Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov RTV-yə müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Bakı metrosunun gələcək planlarından, hansı ərazilərə metro xətlərinin çəkiləcəyindən söz açıb.

Bakının Yeni Yasamal, Binəqədi, Yeni Ramana, Şıxov və digər bir sıra ərazilərinə metro xətləri çəkiləcək. Həmçinin Bəxtiyar Məmmədov metroda gedişhaqqının artırılıb-artırılmayacağı ilə bağlı da məlumat verib.

Ətraflı RTV-nin sujetində:

