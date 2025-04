Astarada 3-cü sinif şagirdi itkin düşüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Astara rayonunun Maşxan kəndi ərazisində baş verib. Məktəbdən evə qayıdan 9 yaşlı Reyhan Məmmədzadənin itkin düşdüyü bildirilir.

Faktla bağlı polisə məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.