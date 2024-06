Müəllimlərin maaşı ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu tədris ilindən əməkhaqqısı artırılan müəllimlərin sayı 55.000-ə çatması proqnozladırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov deyib.

O qeyd edib ki, bu günə kimi sertifikatlaşdırma prosesində iştirak etmiş 35.000 çox müəllimin əməkhaqqısı artırılıb.

"Sertifikatlaşdırmanın test imtahanı mərhələsi avtomatlaşdırılmış rejimdə proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilir. İmtahan başa çatdıqdan sonra imtahan nəticələri dərhal elan edilir. Ölkə üzrə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan 24 064 sayda müəllim prosesə cəlb olunub. ⁠Yeni tədris ilindən təhsilverənlərin əməkhaqqısı sertifikatlaşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq müvafiq artımla hesablanacaq.

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimlərinin 95 faizi, ibtidai sinif müəllimlərinin isə 86 faizi sertifikasiya prosesindən uğurla keçib. Bu, imtahanı uğurla keçməyən müəllimlərin ümumi sayından dəfələrlə çoxdur. Sertikatlaşdırmadan 51+ bal toplayan müəllimlərimizin sayı da uğurlu nətocə göstərməyən müəllimlərimizin sayından çoxdur", - deyə o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.