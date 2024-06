Ədliyyə Nazirliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq əmrlə Seymur Səfərov Ədliyyə Nazirliyinin Kadrlar İdarəsinə rəis müavini təyin edilib.

Ona həmçinin idarənin rəisi vəzifəsinin icrası həvalə edilib.

Qeyd edək ki, Seymur Səfərov Vəkilər Kollegiyasının üzvü olub.

