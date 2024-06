Həftəsonu bu bürclərin həyatı dəyişəcək

Astroloji araşdırmalara görə, həftəsonu 3 bürcün həyatında mühüm dəyişikliklər baş verəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç bürcü həftəsonu bir çox planlarını həyata keçirə biləcək. Onlar üçün həftəsonu xüsusi hadisələrlə yadda qalacaq. Həmçinin şəxsi münasibətlərini də qaydasına sala biləcəklər.

Həftəsonunun uğurlu bürclərindən biri də Buğadır. Bu bürcün nümayəndələrinin eşq həyatında yeni həyəcan da ola bilər. Maliyyə baxımından da vəziyyətlərinin yaxşılaşacağı istisna edilmir.

Əkizlər bürcü də həftəsonu xoş xəbərlər alacaq. Onlar çoxdan gözlədikləri karyera planlarını reallaşdıra biləcəklər. Maliyyə vəziyyətlərinin də xeyli yaxşılaşacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.