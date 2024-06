"Neftçi” klubu futbolçusu Eddi İsrafilovla yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Onun başa çatan müqaviləsinin müddəti uzadılmayıb.

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvarında transfer olunan 31 yaşlı yarımmüdafiəçi bu müddət ərzində “Neftçi”nin heyətində meydana çıxdığı 71 oyunda 7 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.