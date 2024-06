Ötən gün Xəzər dənizində batan 23 yaşlı Samir Haqverdiyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbəsi imiş.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Universitetləri səhifəsi paylaşım edib. Onun ADPU-nun II kurs magistrantı olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, hadisə Novxanı çimərliyində qeydə alınıb. 2001-ci il təvəllüdlü Samir Mikayıl oğlu Haqverdiyev dənizdə çimərkən boğulub. Onun meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

