2023-cü ildə 55 tələbə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə «Abituriyent» jurnalının 12-ci nömrəsində qeyd edilib.

Bildirilib ki, vəfat edənlərdən 33-ü bakalavriat, 1-i magistratura, 10-u tam orta, 11-i ümumi orta ixtisas bazası üzrə təhsil alan tələbə olub.



