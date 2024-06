Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyatla memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Elman Məmmədov və ümumi şöbənin işçisi Yaqub Bayramov saxlanılıblar.

Həmin şəxslərin korrupsiya cinayətlərində şübhəli bilindikləri iddia olunur.

