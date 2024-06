“Fənərbaxça”nın yeni baş məşqçisi Joze Mourinyo klubla ilk məşqinə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşq Türkiyənin Düzce şəhərinin Kaynaşlı rayonunda “Serkan Acar Topuk Yaylası Təsisləri”ndə baş tutub.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça” yeni mövsüm hazırlıq çərçivəsində ilk yoldaşlıq matçını burada "Petrolul Ploieşti” klubu ilə keçirəcək.

