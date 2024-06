Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan bu gün Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla telefonla danışıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyə XİN-dəki mənbələr bildirib.

Danışıq zamanı ikitərəfli və regional məsələlər müzakirə olunub.

