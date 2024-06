Hazırda həbsdə olan tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının övladları imtahandan yüksək bal toplayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə onun oğlu Yusif danışıb. O, 98 bal yıdığını deyib. Həmçinin onun bacısı Bətül də imtahandan 98 bal yığıb. Yusif onların təhsil haqqını ödəyən şəxsə minnətdarlığını bildirib.

