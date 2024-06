PKK terror təşkilatının liderlərindən olan Əli Dinçeri Türkiyə Kəşfiyyatı tərəfindən öldürülüb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, o, Suriyanın Qamışlı bölgəsində həyata keçirilən əməliyyatla öldürülüb.

Məlumata görə, Əli Dinçer uzun müddət Türkiyə kəşfiyyatı tərəfindən axtarışda idi.



