Həftəsonu bu bürclər xoşbəxt olacaq

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftəsonunun bəzi bürclər üçün uğurlu olması gözlənilir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoçlar həftəsonu sağlamlıq problemlərinə vaxt ayıra biləcəklər. Maliyyə məsələlərində də gözlənilməz gəlir əldə edəcəklər.

Bu həftəsonu Buğalar karyeralarında böyük irəliləyiş əldə edə biləcək və işgüzar görüşlər keçirəcəklər. Həmçinin sevgi həyatlarında da uğurlu bir dövr başlayır. Evli Buğalar münasibətlərində səbirli olmalıdır.

Həftə sonu Xərçənglər üçün maddi dirçəliş və vacib insanlarla görüşmək imkanları olacaq. Biznes layihələrə başlamaq üçün münasib dövrdür. Bundan əlavə, sevgi həyatlarında yeni və müsbət inkişaflar baş verə bilər.

