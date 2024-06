"Qarabağ" Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelini heyətinə qatmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Germanijak” portalı məlumat yayıb. Məlumata görə, futbolçunun keçidi üçün klubu "Dinamo"ya təklif göndərilib. Mahir Emrelinin klubdan ayrılacağının gözlənildiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Mahir Emrelinin “Dinamo” ilə 2026-cı ilə qədər müqaviləsi var.



