Dünən axşam saatlarında Qax rayonunda 3 nəfərin ölümü, 7 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzasında ölənlərin biri də Gülnarə Qurbanovadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, orta məktəbin rus dili müəllimi işləyirmiş. Qəzada həlak olan G. Qurbanovanın fotosunu təqdim edirik:

