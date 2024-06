Corc Rassel Formula 1 üzrə Avstriya Qran Prisinin qalibi oldu

"Mercedes" komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassel Formula 1 üzrə dünya yarış çempionatının növbəti mərhələsi olan Avstriya Qran Prisinin qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci avstraliyalı Oskar Piastri (McLaren), üçüncü ispan Karlos Sayns (Ferrari) olub.

Finişə bir neçə dövrə qalmış yarışın lideri hollandiyalı Maks Verstappen ("Red Bull") britaniyalı Landro Norrislə ("Mclaren") toqquşub və nəticədə yalnız beşinci yerdə qərarlaşıb. Norris yarışı tərk etdi.

Britaniyalı Lyuis Həmilton (Mercedes) finiş xəttini dördüncü keçib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.