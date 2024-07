Yazıçı İsmail Kadare vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Euronews” məlumat yayıb. 88 yaşlı alban yazıçı Tiranadakı xəstəxanalardan birində vəfat edib.

Kadare 2005-ci ildə Buker mükafatına layiq görülüb. Onun adı ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatları arasında hallanırdı.

