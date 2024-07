Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az bildirir ki, agentliyin direktoru Eşqi Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində rəhbər vəzifələrə təyinat zamanı qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu hallar aşkar edilərsə bu barədə bilavasitə məsuliyyət daşıyan vəzifəli tərəflər barədə də ölçü götürüləcək.

O qeyd edib ki, bu barədə müvafiq tədbirlər görüləcək.

