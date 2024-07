İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) icraçı direktoru Rəşad Əhmədov işdən çıxıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, "Azərbaycan Sənaye Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri vəzifəsinə təyinat alıb. İndiyə qədər bu vəzifəni Rafiq Şahverdiyev icra edirdi.

İSB-nin rəhbərliyinə isə hələ ki, təyinat olmayıb.

