2024-cü ilin əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycanda təhsili olan 15 və yuxarı yaşda bütün əhalinin sayı 7 milyon 811 min nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd edilib.

Bildirilib ki, tam orta təhsilli əhalinin sayı 4 milyon 563 min, ümumi orta təhsilli əhalinin sayı 786 min, ali təhsilli əhalinin sayı 1 milyon 299 min, orta ixtisas təhsili əhalinin sayı 730 min, peşə ixtisaslı əhalinin sayı 433 min nəfərdir.

