Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi Fernandu Santuş "Beşiktaş" klubunda çalışan köməkçisini də Azərbaycan millisinə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı çalışdırıcı öz həmyerlisi Rikardu Santuşu milli komandada onun köməkçisi olması üçün gətirib.

Xatırladaq ki, F.Santuş AFFA ilə 4 illik müqavilə imzalayıb.

