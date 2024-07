Yoldaşı vəfat edən Cavan Zeynallı tanınmaz halda - FOTO

Xalq artisti Cavan Zeynallı 14 kiloqram arıqlayıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, verilişlərin birində danışan sənətçi bildirib ki, yaşadığı hadisələrdən sonra onda iştahsızlıq yaranıb:

"Bir az yemək yemədim. İştah yox idi. Mənə çətin idi. Səbəblərindən danışmaq istəmirəm. Təklik pis şeydir. Çox yeyən insan da deyiləm. Psixoloqum da deyir ki, çətinlik çəkəndə çıx gəzməyə. Çöldə də tanımadığım adamlar var. Məsləhət də verdi ki, gəzmək istəməsən, piano qarşısına keç. İfa edirəm və birdən hiss edirəm ki, gözlərim açılır, ayaqlarım möhkəmlənir. Mənə güc gəlir".

Qeyd edək ki, onun həyat yoldaşı Röya Zeynallı keçən il yanvar ayında vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.